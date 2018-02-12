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На этих трассах страны сегодня будут дежурить радары

На этих трассах страны сегодня будут дежурить радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать граждан о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения. 

Сегодня, 12 февраля, они будут находиться на следующих трассах и их участках:

  • M 1: Леушень – Кишинев, км 56 – 74;
  • R 1: Кишинев – Унгень, км 40 – 70;
  • R 4: R 6 – Гоян – Криулень – М1, км 18-42;
  • R 6: Кишинев – Оргеев, км 13 – 21;
  • R 13: Бельцы – Флорешты – R 14; км 86 – 101;
  • R-20: Оргеев – Резина, км 0 – 23;
  • R 30: Новые Анены – Кэушень, км 22 – 54;
  • R 34: Хынчешть – Лэпушна.
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