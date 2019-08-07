На этих трассах сегодня за скоростью следят патрульные

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Национальный инспекторат патрулирования информирует всех водителей о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 7 августа, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

M 5: Кишинёв – Бельцы – Крива, км 214 – 253;

R 1: Кишинёв – Унгены, км 9 – 40 – 70 – 103;

R 2: Кишинёв – Бендеры;

R 3: Кишинёв – Хынчешты, 26 – 42 км;

R 6: Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 23 – 42 – 60 км;

R 9: R 14 – Шолданешты – R20;

R 14: R 6 – Кодрул Ноу – Сорока, км 0 – 27;

R 16: Скуляны – Унгены, км 53 – 81;

R 20: Оргеев – Резина;

R 26: Каушаны – Чимишлия, км 6 – 59;

R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, км 55 – 101.