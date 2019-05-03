На этих трассах сегодня находятся патрульные с радарами

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Национальный инспекторат патрулирования информирует всех водителей о местоположении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 3 мая, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

M 5: Бельцы – Кишинёв – Тирасполь, 194 – 224 км;

R 1: Кишинёв – Унгены, 9 – 33, 40 – 77 км;

R 2: Кишинёв – Бендеры, 22 – 36 км;

R 3: Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия, 3 – 25, 44 – 65 км;

R 6: Кишинёв – Оргеев, 23 – 88 км;

R 20: Оргеев – Резина, 21 – 48 км;

R 25: Буковэц – Ниспорены, 17 – 43 км;

R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, 55 – 101 км;

R 34: Хынчешты – Леова – Кагул, 25 – 65 км.