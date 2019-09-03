На этих трассах сегодня находятся патрульные с радарами

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Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 3 сентября, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

M 5: Кишинев – Бельцы – Крива, км 214 – 253;

R 1: Кишинев – Унгены, км 9 – 40 – 70 – 103;

G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – M 1, км 5 – 28;

R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, км 55 – 101;

R 2: Кишинев – Бендеры;

R 31: R 30 – Тудора – Паланка, км 0 – 15;

R 3: Кишинев – Хынчешты, км 9 – 26 – 42;

R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, км 23 – 42 – 60 – 79;

R 20: Оргеев – Резина;

R 9: R 14 – Шолданешты – R 20, км 0 – 45;

R3/M 1/M3: на участке Яловенского р-на – Хынчешты.