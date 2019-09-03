На этих трассах сегодня находятся патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.
Сегодня, 3 сентября, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:
- M 5: Кишинев – Бельцы – Крива, км 214 – 253;
- R 1: Кишинев – Унгены, км 9 – 40 – 70 – 103;
- G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – M 1, км 5 – 28;
- R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, км 55 – 101;
- R 2: Кишинев – Бендеры;
- R 31: R 30 – Тудора – Паланка, км 0 – 15;
- R 3: Кишинев – Хынчешты, км 9 – 26 – 42;
- R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, км 23 – 42 – 60 – 79;
- R 20: Оргеев – Резина;
- R 9: R 14 – Шолданешты – R 20, км 0 – 45;
- R3/M 1/M3: на участке Яловенского р-на – Хынчешты.
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