На этих трассах сегодня находятся патрульные с радарами

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Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости движения.

Так, сегодня, 28 августа, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

R 1: Кишинёв – Унгены, 9 – 40 – 70 – 103 км;

M 5: Кишинёв – Бельцы – Крива, км 194 – 214 – 253;

R 2: Кишинёв – Бендеры;

R 3: Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия, км 09 – 40;

R 6: Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 23 – 42 – 60 – 88 км;

R 9: R 14 – Шолданешты – R 20;

R 20: Оргеев – Резина;

R 25: Буковэц – Ниспорены, км 17 – 43;

R 26: Бендеры – Каушаны – Чимишлия, км 6 – 59;

R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, 20 – 65 – 101 км;

G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – M 1, км 5 – 28.