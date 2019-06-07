На этих трассах сегодня “дежурят” патрульные с радарами

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Национальный инспекторат патрулирования информирует водителей о местоположении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости движения. Так, сегодня, 7 июня, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

M 3: Кишинёв – Комрат – Джурджулешты, 72 – 124 км;

M 5: Кишинёв – Бельцы – Крива, 194 – 214 км;

R 1: Кишинёв – Унгены, 9 – 40 км;

R 3: Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия, 6 – 25 км, 26 – 65 км;

R 6: Кишинёв – Оргеев, 13 – 51 км, 60 – 88 км;

R 9: R 14 – Шолданешты – R 20, 0 – 45 км;

R 20: Оргеев – Резина, 21 – 48 км;

R 25: Буковэц – Ниспорены, 17 – 43 км;

R 28: M 3 – Комрат, 0 – 15 км;

R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, 55 – 101 км;

R 31/R 30: Тудора – Паланка – украинская граница, 0 – 15 км;

R 34: Хынчешты – Леова, 25 – 65 км.