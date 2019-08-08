На этих трассах сегодня будут “дежурить” радары

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Национальный инспекторат патрулирования информирует всех водителей о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 8 августа, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

M 5: Кишинёв – Бельцы – Крива, 194 – 214 – 253 км;

R 1: Кишинёв – Унгены, 9 – 40 – 70 – 103 км;

R 2: Кишинёв – Бендеры;

R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, 55 – 101 км;

R 6: Кишинёв – Оргеев – Бельцы, км 23 – 43 – 88;

R 20: Оргеев – Резина;

R 9: R 14 – Шолданешты – R 20;

G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – M 1, км 5 – 28;

R 3: Кишинёв – Хынчешты, 9 – 26 – 42 км.