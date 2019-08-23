На этих трассах дежурят патрульные с радарами

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Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 23 августа, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

M 3: Кишинев – Чимишлия – Комрат;

R 1: Кишинев – Унгены, км 9 – 40;

R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия, км 9 – 40;

R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, км 23 – 42 – 60 – 88;

R 9: R 14 – Шолданешты – R 20, км 0 – 45;

R 14: R 6 – Кодру Ноу – Сорока, км 0 – 27;

R 16: Скулены – Унгены, км 53 – 81;

R 20: Оргеев – Резина, км 21 – 48;

R 25: Буковэц – Ниспорень, км 17 – 43;

R 26: Бендеры – Каушаны – Чимишлия, км 6 – 59;

R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, км 0 – 30;

G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – M 1, км 5 – 28.