На языке сказки

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Мирча Греку – о книгах для детей, профилактике зависимостей и патриотизме

Сказки – это очень тонкая литературная структура, особенно если они направлены на профилактику зависимостей. К этой чувствительной структуре прикоснулись авторы проекта «Независимая страна», которые пишут сказки, созданные в лучших традициях сказкотерапии. Их автор – президент Международного центра по профилактике аддиктивного поведения (CIPIDA) Мирча Греку рассказывает о том, как рождался этот проект.

Возвращение радости

– «Независимая страна» – это психолого-педагогический проект…

– Надо добавить, что это ещё и культурно-творческий проект. Начинался он с издания в конце 2014 года антинаркотической сказки, которая называлась «Сказка о потерянной радости». Проект «Независимая страна» был разработан сотрудниками CIPIDA, а автором и идейным вдохновителем стал психолог, депутат парламента Владимир Односталко. Профилактикой наркозависимости CIPIDA занимается с 2011 года. В процессе работы мы пришли к выводу: для того чтобы правильно выстроить пирамиду морально-нравственных ценностей, нужно начинать профилактику зависимостей с детского сада.

– Кто выступил в качестве ваших соавторов?

– Соавтор – моя мама Жанна Греку, доктор педагогических наук, доцент кафедры английского языка и литературы Педагогического университета им. Иона Крянгэ. Она тоже творческий человек. У неё богатый опыт подготовки лингвистических методических материалов, стихов и переводов. Но терапевтическими сказками раньше мы не занимались – это первый опыт. Добавлю, что экспертами сказок были специалисты кафедры психологии и психопедагогики Кишинёвского педагогического университета, а также лингвисты и филологи.

Уже с малых лет дети разделены на тех, кто собирается уехать в Россию, и тех, кто планирует жить в Европе. И совсем мало таких, кто верит в Молдову.

Оптимальное решение

– Маленькие сказки получили большое признание за рубежом. Когда вы вышли на международный уровень?

– Положительные отзывы из-за рубежа мы начали получать в 2015 году, но пик признания нашей работы пришёлся на 2016 год. Наши сказки получили высокую оценку международного эксперта в области сказкотерапии Надежды Амбросьевой, которая на тот момент возглавляла Российский институт комплексной сказкотерапии. Особой популярностью эти сказки пользуются в Румынии, России, Англии, Канаде и на Украине. Если честно, мы не ожидали такого успеха. Это говорит о том, что во всех странах одинаковые проблемы, которые нужно решать совместно. Мы предложили оптимальное решение.

– Сколько сказок уже написано?

– Шесть. Кроме антинаркотической, вышли в свет сказки, направленные на профилактику игровой компьютерной зависимости, на воспитание чувства меры, на профилактику развития страхов и на коррекцию агрессивного поведения. Последняя «Сказка про инопланетян и мальчика Петю» направлена на воспитание чувства патриотизма. Общий тираж сказок – около 100 тысяч. Все книги раздаём бесплатно.

– Сказки рассчитаны на детей дошкольного и младшего школьного возраста. А дальше?

– У нас разработана комплексная методика работы с детьми и подростками. В 2013 году мы издали книгу «Легальные наркотики и подросток», рассчитанную на детей подросткового возраста.

Ментальный акцент

– В 2018 году в рамках XXII Международной книжной выставки-ярмарки для детей и юношества сказки были удостоены специальной премии Министерства образования, культуры и исследований Республики Молдова. А как вообще складывались отношения с государственными структурами?

– Нас признали. Ранее мы писали письма в Министерство образования и столичное профильное управление с просьбой поддержать наш проект. Но никто нам помощи, в том числе и финансовой, не оказал. Были случаи, когда мы приходили в детские сады с лекциями и бесплатными книгами, а некоторые директора нас спрашивали, а что они с этого будут иметь…

– Книги издавались и на русском, и на молдавском языках?

– Мы писали одновременно на нескольких языках, всегда учитывался ментальный уровень жителей разных государств, национальные особенности и т. д. Текстовая корректировка проводится отдельно для каждой страны. Однако в Молдове есть люди, в том числе среди писателей, которые нас не восприняли. Думаю, что это связано с нездоровой конкуренцией на молдавском литературном поле. Кроме того, сказки у нас в стране не считаются серьёзной литературой. Ещё не искоренена надуманная проблема, связанная с использованием русского языка, которая была создана политиками и псевдописателями. В соседней Румынии к языковым вопросам относятся более адекватно. Руководитель нашего проекта Владимир Односталко читал в Румынии лекции на русском языке, и там это никого не смутило. За три с лишним года в психолого-педагогическом проекте «Независимая страна» приняли участие более 6 тыс. детей из 80 учебных заведений Бухареста и Сучавы. В целом проектом было охвачено более 28 тыс. детей из 290 учебных заведений Молдовы, Румынии, России и Украины.

Трансформация для спасения

– Ваши сказки легко трансформируются в пьесы…

– В прошлом году в театре «Лучафэрул» по мотивам двух сказок был создан замечательный спектакль. Конечно, сценарий был дополнен, а спектакль украшен музыкальными композициями и красочными костюмами. Сказки небольшие, но благодаря режиссёрской фантазии их очень умело развернули и превратили в поучительное сказочное шоу. За судьбу героев спектакля переживали и дети, и родители.

– Какой теме будет посвящена следующая сказка?

– Это будет история о профилактике ненормативной лексики. Мы будем делать всё, чтобы спасти юное поколение от разных зависимостей. Дети должны быть здоровыми не только физически, но и духовно. Наш лозунг – «Спасите детей – и вы спасёте нацию». Кроме того, нам нужно уделять больше внимания патриотическому воспитанию. Уже с малых лет дети разделены на тех, кто собирается уехать в Россию, и тех, кто планирует жить в Европе. И совсем мало таких, кто верит в Молдову.

В ТЕМУ

Вписаться в «пластилиновый возраст»

Владимир Односталко, автор и руководитель проекта «Независимая страна», депутат парламента от ПСРМ:

– Работая в молодёжных общественных организациях, мы постоянно сталкивались с тем, что подросткам всё сложнее объяснить, что такое «хорошо» и «плохо». К переходному возрасту у детей уже начинает формироваться своё видение мира. Поэтому мы поставили перед собой задачу обратиться к каждому ребёнку на этапе формирования его стержня – как говорят психологи, в период «пластилинового возраста», когда можно правильно прививать идеи, определённые психологические установки и духовные ценности. Лучший язык воспитания ребёнка – это сказка. Тот самый механизм, который позволяет на этапе формирования жизненных ценностей донести до ребёнка информацию, которая станет фундаментом для предотвращения любых зависимостей.

Мы столкнулись с вопиющим фактом, когда 9-летняя девочка из неблагополучной семьи из Кантемирского района вошла в категорию зависимых. То есть время профилактики уже было упущено. И это далеко не единственный случай наркозависимости у детей.

Изучив ситуацию, мы пришли к выводу, что проект «Независимая страна» необходимо внедрять на государственном уровне. Следует разработать национальную программу по предупреждению всех видов зависимостей. Работа над такой программой уже ведётся, и в неё входит несколько основных направлений: это работа с детьми, с педагогами и с родителями, поскольку в данном случае необходим комплексный подход. Но у нас есть проблема, которую мы не можем решить сиюминутно – это наличие подготовленных специалистов. Сейчас мы их обучаем на базе столичного Педагогического университета им. И. Крянгэ и нашего центра CIPIDA, где работают специалисты с учёными степенями. Также мы выступили с инициативой об открытии на базе педуниверситета факультета сказкотерапии.

Согласно статистике, в настоящее время уровень наркозависимости в муниципии Кишинёв составляет 79%, а 21% приходится на регионы. Мы надеемся, что уже в этом учебном году проект станет частью образовательной программы кишинёвских гимназий и лицеев. Мы уже заручились поддержкой столичного муниципального совета. Хочу подчеркнуть, что до сих пор проект реализовывался без использования государственных бюджетных средств и зарубежных грантов.

Мы создали уникальный интеллектуальный продукт, включающий механизм патриотического воспитания молодых людей. Участники нашего проекта работают бесплатно, но нам нужны деньги на издание книг, учебно-методических материалов, на решение вопросов логистики передвижений и на содержание офиса. Все эти пункты будут включены в столичный бюджет на 2020 год. Как эта идея будет продвигаться на государственном уровне, покажет время.

Наталья Устюгова