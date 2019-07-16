На инаугурации башкана Гагаузии выступит София Ротару

На инаугурации башкана Гагаузии выступит София Ротару

На инаугурации башкана Гагаузии Ирины Влах в пятницу выступит народная артистка СССР и кавалер молдавского Ордена Республики София Ротару. Об этом сообщила избранная башкан во время прямого эфира в социальных сетях. 

Ирина Влах пригласила всех жителей автономии на площадь муниципия Комрат, где состоится церемония вступления в должность вновь избранного башкана. Она попросила жителей Гагаузии быть на площади в 18:30, а сама инаугурация начнется в 19:00, пишет gagauzinfo.md.

В связи с тем, что в мероприятии примут участие первые лица государства – президент Игорь Додон, премьер-министр Майя Санду и спикер парламента Зинаида Гречаный, в центральной части муниципия Комрат будут предприняты усиленные меры безопасности. По завершении церемонии на площади состоится праздничный концерт с участием Софии Ротару, отметила она.

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