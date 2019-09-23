На имущество Air Moldova стоимостью более 300 млн леев был наложен арест

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Антикоррупционная прокуратура и Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества НАЦ наложили арест на имущество компании Air Moldova стоимостью 301,6 млн леев в рамках уголовного дела, возбужденного по факту отмывания денег в особо крупных размерах.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, речь идёт о серии фиктивных сделок, которые привели к приватизации данной авиакомпании. Таким образом, был наложен арест на имущество стоимостью более 300 млн леев для того, чтобы избежать рисков отчуждения активов компании.