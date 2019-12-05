На имя водителя, сбившего насмерть беременную в Унгенах, выдали ордер на арест

На имя водителя, сбившего насмерть беременную в Унгенах, выдали ордер на арест

Полиция выдала ордер на арест на 30 дней на имя водителя, который сбил беременную женщину в Унгенах. По данным полиции, молодой человек признал свою вину. Прокуроры должны назначить ему наказание.

Напомним, трагедия произошла неделю назад в селе Мэкэрешть Унгенского района, пишет protv.md. 31-летняя женщина на восьмом месяце беременности скончалась после наезда автомобиля. Водитель находился за рулём без прав.

В результате удара пострадавшая попала в больницу. К сожалению, врачи не смогли спасти жизнь женщины и её ребёнка.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md