На имя сбежавшего из больницы пациента с COVID-19 возбуждено уголовное дело

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Органы правопорядка возбудили уголовное дело на имя мужчины из Яловенского района, который сбежал из Республиканской клинической больницы, несмотря на диагноз «COVID-19». Вероятнее всего, его ждет штраф.

По словам пресс-секретаря Генерального инспектората полиции Марианны Бециву, по данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и ждут, когда пациент будет выписан из больницы. После этого мужчина даст показания, передаёт tv8.md.

Напомним, что в ночь на 27 марта мужчина сбежал из РКБ, куда был госпитализирован с диагнозом «коронавирус». Он сел в такси и доехал до автозаправки в Яловенском районе. На следующий день полицейские нашли беглеца в недостроенном здании и вернули в медучреждение.

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