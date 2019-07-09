На имя Плахотнюка возбуждено уголовное дело в Швейцарии, – Новак (ФОТО)

На имя Плахотнюка возбуждено уголовное дело в Швейцарии, – Новак (ФОТО)

Органы уголовного преследования Швейцарии возбудили уголовное дело на имя бывшего лидера молдавских демократов Влада Плахотнюка. Об этом на своей странице в соцсети написал депутат ПСРМ Григорий Новак, который сегодня обратился по данному поводу с запросом в Генеральную прокуратуру. 

По словам Новака, данная информация была представлена и самой ГП еще три недели назад.

– Об этом знает и Эдуард Харунжен, который три недели как “в рот воды набрал” по этому поводу, – отметил он. 

Другие подробности пока не сообщаются.

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