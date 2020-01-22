На границе задержали водителя-иностранца с сигаретами в тайниках (ФОТО)

На границе задержали водителя-иностранца с сигаретами в тайниках (ФОТО)

При помощи служебной собаки пограничникам удалось задержать гражданина Украины, который намеревался незаконно провезти в Румынию 2 200 сигарет с акцизной маркой РМ. Инцидент произошёл на контрольно-пропускном пункте “Липканы-Рэдэуць-Прут”.

На выезде из страны был остановлен автомобиль BMW, зарегистрированный в Болгарии. За рулём находился 40-летний мужчина с двойным гражданством: Румынии и Украины. В результате проверки в боковых стенках багажника, в моторном отсеке и под сиденьем водителя были обнаружены 110 пачек сигарет марки Rothmans.

Мужчина воздержался от каких-либо заявлений. Проводится разбирательство для выяснения обстоятельств и принятия необходимых правовых мер.

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