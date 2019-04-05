На границе задержали нарушителей: двое на исключенных из баз авто, ещё один – с поддельными правами (ФОТО)

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Два автомобиля с иностранными номерами, которые превысили допустимый срок пребывания на территории Молдовы, были задержаны на пограничном пункте пропуска “Сорока”. А в пункте “Леушень” у гражданина изъяли поддельные водительские права.

В первом случае речь идёт об автомобиле Mercedes E 220. Было установлено, что данное транспортное средство было снято с учёта у литовских властей. 22-летний водитель признался в том, что знает о нарушениях: ему был выписан штраф.

Другой автомобиль – Volkswagen Caddy – также числился изъятым из официальной базы данных в Нидерландах. 66-летний водитель заявил, что не знал о нарушениях.

Ещё одно нарушение было зарегистрировано на контрольно-пропускном пункте “Леушень”, на выезде из страны. У жителя Каушан были обнаружены два водительских удостоверения, одно из которых оказалось поддельным. Мужчина признался, что “купил” права за 800 евро. Теперь нарушителю грозит штраф до 650 условных единиц.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства инцидентов.