На границе задержали молдаванина с несоответствующими документами на авто

Пограничники на пункте Албица-Яссы задержали мужчину с двойным гражданством, Румынии и Молдовы, который находился за рулём автомобиля с прицепом без соответствующих водительских прав.

27 ноября, около 03:30, 23-летний водитель микроавтобуса с прицепом, зарегистрированного в Молдове, попытался покинуть территорию Румынии по поддельным водительским правам. После определенных проверок было установлено, что для управления данным транспортным средством мужчине была необходима специальная категория «BE».

По словам водителя, он приобрёл транспортное средство в городе Бырлад и не знал, что для управления ему нужны другие водительские права, передаёт realitatea.md. Случай расследуют органы правопорядка.