На границе задержали молдаванина на авто, угнанном в Италии (ФОТО, ВИДЕО)

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Автомобиль, угнанный в Италии, был обнаружен на молдо-румынской границе в пункте пропуска “Албица”. Речь идёт об автомобиле Mazda CX-5, который числится в базе данных Италии как угнанный.

Инцидент произошёл 4 февраля. Соседнюю таможню попытался пересечь гражданин Молдовы с румынским гражданством, находившийся за рулём платформенного автовоза и перевозивший автомобиль, зарегистрированный в Италии.

35-летний мужчина предъявил документы на автомобиль, которые оказались ложными. Позже водитель рассказал, что не является владельцем автомобиля, который ему предстояло доставить в Будапешт. Он также сказал, что не знал о выявленных нарушениях.

Автомобиль был конфискован. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.