На границе задержали контрабандиста, пытавшегося продать в Италии крупную партию сигарет с акцизами РМ (ФОТО)

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53-летний мужчина с двойным гражданством был задержан на границе с 15 600 сигаретами с акцизными марками Республики Молдова. Товар был спрятан в местах, специально оборудованных в автомобиле, которым управлял мужчина.

Водитель планировал продать сигареты на чёрном рынке в Италии. Стоимость всей партии составила 26 010 леев, она была изъята правоохранителями, передаёт publika.md. Кроме этого, пограничники конфисковали автомобиль нарушителя, стоимость которого составляет 76 000 леев.

Согласно действующему законодательству, мужчине грозит штраф в размере 10 000 леев.