Одни купил в магазине сувениров, вторые напечатал сам: на границе задержали гражданина Польши с поддельными правами

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Гражданина Польши задержали на границе за предъявление двух поддельных водительских прав. Один документ был выдан органами Великобритании, другой – Польши.

Инцидент произошёл на контрольно-пропускном пункте “Джурджулешть-Рени”. На въезде в страну была остановлена группа мотоциклистов. За рулём мотоцикла модели BMW находился гражданин Польши, предоставивший для контроля водительское удостоверение, выданное властями Англии. Водитель также предоставил ещё одно старое водительское удостоверение, выданное польскими властями. Во время проверки выяснилось, что оба документа недействительны. Мужчина рассказал, что один из документов приобрёл в магазине сувениров в Польше, а второй изготовил самостоятельно при помощи цветного принтера.

Документы были изъяты и отправлены на дополнительную экспертизу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.