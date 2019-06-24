На границе задержали двоих водителей с поддельными документами на авто

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За подделку двух свидетельств о регистрации и доверенности на автомобиль были задержаны двое граждан Молдовы. Инциденты зарегистрированы на выезде из страны, в пунктах пропуска “Окница” и “Скулень”.

23 июня к пункту пропуска “Окница” подъехал автомобиль Mercedes-Benz C180, зарегистрированный в Российской Федерации. За рулём находился 41-летний житель села Стурзовка Глодянского района.

Во время проверки документов сотрудник пограничной полиции заметил признаки фальсификации в свидетельстве о регистрации. В результате было установлено, что и доверенность, выданная в России на имя водителя, имела явные признаки подделки. Водитель рассказал, что приобрёл автомобиль через посредников, но не проверил пакет с документами. В этом случае документы были изъяты и отправлены на экспертизу.

Во втором случае пограничники в пункте “Скулень” остановили для проверки 69-летнего водителя Mercedes-Benz, у которого обнаружили свидетельство о регистрации авто с признаками фальсификации. И в этом случае документ был отправлен на экспертизу.

Оба случая расследуют органы правопорядка.