На границе задержали двоих нарушителей на изъятых из обращения авто (ФОТО)

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Пограничники задержали два транспортных средства, зарегистрированных в Литве. Инцидент произошёл 17 января на одном из КПП на севере страны.

Правоохранители остановили автомобиль Ford Focus. При проверке оказалось, что данное транспортное средство не было зарегистрировано в установленном законом порядке в базе данных Литвы. За рулём автомобиля находился 42-летний гражданин Молдовы, который не смог предоставить необходимых проездных документов. В результате транспортное средство было задержано для выяснения обстоятельств.

На КПП Ларга-Кельменцы на выезде из страны был остановлен автомобиль Opel Zafira, за рулём которого находился гражданин Украины. Во время дополнительной проверки было установлено, что у водителя данного транспортного средства не было действующей страховки, а автомобиль числился изъятым из обращения в Литве.

Задержанный гражданин сообщил, что добровольно снял с регистрации автомобиль, чтобы затем зарегистрировать его в Украине. О местных законодательных положениях, запрещающих движение незарегистрированного транспорта, он не знал.

Оба случая расследуют органы правопорядка. Нарушителям грозят штрафы в размере 12 условных единиц.