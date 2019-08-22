На границе усилят контроль для предотвращения попадания в страну вируса АЧС

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В связи с напряжённой эпизоотической ситуацией по АЧС на территории страны, пограничная полиция намерена усилить меры контроля в зоне ответственности. Мероприятия будут проводиться в сотрудничестве с представителями Таможенной службы и Национального агентства по безопасности пищевых продуктов.

Пограничная полиция планирует ужесточить проверки при пересечении государственной границы на молдо-украинском и молдо-румынском участках, чтобы исключить попадание заражённых животных в Республику Молдова. Также будут тщательно проверяться ​​лица, перевозящие мясо, продукты и субпродукты животного происхождения, на предмет ввоза запрещённых продуктов.

Данный комплекс мероприятий направлен на выявление случаев прохождения диких кабанов через границу, а также обнаружение тел свиней/кабанов. Всех путешественников будут информировать об опасности распространения вируса африканской чумы свиней, а также напоминать об ответственности в случае незаконного ввоза мяса и продуктов из свинины.

Пограничная полиция также вводит запрет на выпас свиней на расстоянии менее 500 метров от границы. Граждане, проживающие в непосредственной близости от пограничной зоны, не должны оставлять животных без присмотра, а в случае обнаружения умерших свиней/диких кабанов, обязаны проинформировать ответственные учреждения.