На границе у молдаванина обнаружили пневматический пистолет, а у другого – поддельные права (ФОТО)

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Сотрудники пограничной полиции в пункте пропуска “Атаки” обнаружили оружие без каких-либо сопроводительных документов и поддельные водительские права, выданные румынскими властями. Оба инцидента произошли в эти выходные.

Для прохождения контроля подъехал гражданин Республики Молдова. Мужчина управлял автомобилем “ВАЗ-2104” с молдавскими номерами. В ходе проверки под водительским сиденьем был обнаружен пневматический пистолет. 40-летний житель села Скэень Дондюшанского района рассказал, что приобрёл оружие в Могилёв-Подольске, на Украине. Мужчина не подумал о том, что ему потребуются для провоза какие-либо документы.

Ещё один молдаванин был задержан с поддельным документом. При выезде из страны у 26-летнего мужчины были найдены румынские права с явными признаками фальсификации. Гражданин рассказал, что два года назад приобрёл водительские права у неизвестного лица, пока находился за границей.

Оружие и поддельные права были изъяты и отправлены на экспертизу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.