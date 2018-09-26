На границе с Украиной поймали молдаванина, разыскиваемого Интерполом

Инцидент был зафиксирован 24 сентября в пункте пропуска «Бачевск».

Как сообщает Госпогранслужба Украины, во время оформления пересекающих границу лиц пограничники Сумского отряда обнаружили гражданина Молдовы, который направлялся в Украину, будучи пассажиром микроавтобуса Ford.

В отношении 31-летнего гражданина нашей страны сработала база данных Интерпола. Как выяснилось, правонарушителя разыскивали в Молдове за преступление, связанное со сбытом наркотических веществ.

По данному факту было проинформировано бюро Интерпола в Киеве. Молдаванина передали в руки сотрудникам Нацполиции.