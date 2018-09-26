На границе с Румынией у молдаванина обнаружили изъятый из обращения автомобиль

На границе с Румынией у молдаванина обнаружили изъятый из обращения автомобиль

Инцидент зафиксирован Пограничной полицией Ясс 25 сентября.

В пункт пересечения границы для прохождения пограничного контроля прибыл 33-летний мужчина с двойным гражданством – Молдовы и Румынии. Он управлял автомобилем марки Volkswagen Passat с польскими номерами.

У пограничников возникли сомнения в подлинности документов, представленных для контроля, в связи с чем они провели дополнительные проверки. Выяснилось, что автомобиль был изъят из обращения властями Польши 17 мая текущего года. При допросе мужчина заявил, что не знал о проблемах с машиной.

Пограничники проводят расследование нарушения.

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