На границе с Молдовой задержали мужчин, пытавшихся пронести 12 кг ртути в грелке (ФОТО)

На границе с Молдовой задержали мужчин, пытавшихся пронести 12 кг ртути в грелке (ФОТО)

На границе с Молдовой были задержаны двое мужчин, которые пытались пересечь границу с 12 килограммами ртути. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины. 

По данным ведомства, инцидент произошёл несколько дней назад в пункте пропуска «Кучурган». У одного из мужчин нашли грелку, в которой находилось 12 килограммов ртути. Позже неподалёку обнаружили автомобиль, на котором передвигались мужчины. Водитель, увидев пограничников, резко поехал в их сторону, угрожая жизни и здоровью стражам границы. Однако те несколько раз выстрелили в воздух, после чего автомобиль остановился, а водителя задержали.

Грелку изъяли сотрудники Службы безопасности Украины, а задержанным придётся объяснять, для каких целей им потребовалось вывезти 12 килограммов ртути, пишет 1tv.od.ua.

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