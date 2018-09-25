На границе с Молдовой задержали грузина, пытавшегося тайно вывезти дочь из Украины

На границе с Молдовой задержали грузина, пытавшегося тайно вывезти дочь из Украины

Сотрудники Белгород-Днестровского отряда на границе с Молдовой задержали нарушителя с трехлетним ребенком.

Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, в ходе патрулирования госграницы на направлении Новая Андрияшевка (Молдова) – Розаливка (Украина) пограничники заметили движение неизвестных лиц. В указанный район немедленно отправилась группа реагирования.

Нарушителем границы оказался гражданин Грузии вместе со своей трехлетней дочерью. Интересно, что 31-летний иностранец имел при себе разрешение на постоянное проживание в Украине и все необходимые документы для пересечения границы с дочкой в ​​пункте пропуска. Свои действия мужчина объяснил тем, что по причине своей неосведомленности боялся, что при пересечении границы с ребенком у пограничников могли возникнуть к нему вопросы.

После сообщения о задержании девочку сразу отдали матери-украинке, прибывшей из Одессы. Мужчину привлекли к ответственности за незаконное пересечение государственной границы.

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