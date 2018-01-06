На границе с Молдовой выявлен новый очаг африканской чумы свиней

Опасный вирус обнаружен в хозяйстве фермера в коммуне Мэмэлига района Черновцы.

Наличие чумы было подтверждено лабораторными анализами. Теперь в коммуне организована защитная зона и предпринимаются меры для предотвращения распространения вируса.

Поскольку новая вспышка африканской чумы свиней находится недалеко от района Бричень, немедленно были приняты меры по предотвращению ее распространения.

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов просит владельцев свиней строго соблюдать следующие требования:

– не кормить свиней отходами, содержащими свинину;

– держать свиней исключительно в закрытых помещениях без контакта с другими животными;

– приобретать животных только в авторизованных местах со всеми необходимыми ветеринарными документами;

– при уходе за животными соблюдать минимальные требования биозащиты: использовать специальные одежду, обувь и оборудование;

– не разрешать посещение фермы иностранцами;

– срочно уведомлять ветеринара или местные власти о случаях болезни или смерти животных или об обнаружении туш домашних свиней или кабанов.