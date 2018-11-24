На границе с Молдовой пресекли попытку табачной контрабанды (ФОТО, ВИДЕО)

На границе с Молдовой пресекли попытку табачной контрабанды (ФОТО, ВИДЕО)

Украинские пограничники в пункте пропуска Рени в Одесской области задержали водителя, пытавшегося ввезти в Молдову партию контрабандных сигарет.

По словам Госпогранслужбы, в грузовике DAF, покидавшем Украину,  были обнаружены 1,5 тысячи пачек табачных изделий.

Погранично-таможенная группа изъяла партию сигарет без акцизных марок, умело замаскированную в прицепе тягача. Контрабанду удалось обнаружить при участии служебной собаки, — рассказали в ГПСУ.

Общая стоимость нелегальной партии сигарет составила около 36 000 гривен, пишет dumskaya.net. В отношении нарушителя составлены необходимые процессуальные документы.

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