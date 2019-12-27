На границе поймали жителя Бельц, купившего права по Интернету

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Пограничники КПП «Атаки» задержали 38-летнего жителя Бельц с поддельным водительским удостоверением. Мужчина рассказал, что купил права у незнакомого человека, заплатив ему 500 евро.

Мужчина находился за рулём автомобиля марки Audi A6. В ходе проверки документов, пограничники обнаружили на водительском удостоверении признаки фальсификации. Эти подозрения были подтверждены в результате проверки документа с помощью специальной техники, передаёт nordnews.md.

В ходе допроса 38-летний мужчина рассказал, что обратился к незнакомому человеку, которого нашёл по Интернету, и, заплатив ему 500 евро, получил поддельное водительское удостоверение. Документ был изъят и направлен на экспертизу. Мужчине было разрешено пересечь госграницу только в качестве пассажира.