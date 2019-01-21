На границе поймали водителя с поддельными правами

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Молодого человека с гражданством Молдовы и Румынии задержали на границе после предъявления поддельных водительских прав. За подобное нарушение мужчине грозит штраф в размере до 650 условных единиц, неоплачиваемые общественные работы от 150 до 200 часов или лишение свободы на срок до 2 лет.

В конце прошлой недели на КПП “Скулень” на выезде был остановлен автомобиль Audi Q5, за рулём которого находился 28-летний мужчина. Во время проверки документов пограничники обнаружили у мужчины водительские права, выданные итальянскими властями.

По результатам расследования было установлено, что документ имел явные признаки фальсификации. Данные водительские права были изъяты и направлены на дальнейшую экспертизу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.