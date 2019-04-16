На границе поймали молдаванина с нелегальным ружьём (ФОТО)

На границе поймали молдаванина с нелегальным ружьём (ФОТО)

48-летний гражданин Молдовы был задержан пограничниками на КПП «Албица», так как в его авто обнаружили незарегистрированное оружие. Мужчина сказал правоохранителям, что не знал о необходимости документировать его.

Согласно представленным данным, ружьё было обнаружено в автомобиле гражданина Молдовы, когда он проходил контроль на КПП. В ходе обысков пограничники нашли пневматический пистолет и коробку с 500 свинцовыми пулями калибра 4,5 мм. На всё это у молдаванина не было документов, пишет jurnal.md.

Пограничники проводят проверку данного инцидента.

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