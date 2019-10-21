На границе обнаружили поддельный техосмотр и прицеп, который значился в розыске (ФОТО)

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Сотрудники Пограничной полиции остановили полуприцеп после того, как проверка в базах данных показала, что транспортное средство разыскивают турецкие власти. В другом случае у водителя автомобиля обнаружили недействительный документ о прохождении технического осмотра.

Сегодня утром на контрольно-пропускном пункте “Джурджулешты-Галац” был задержан полуприцеп с болгарскими регистрационными номерами. Как отмечалось выше, прицеп числился в розыске. За рулём транспортного средства находился наш соотечественник, который представил все документы, необходимые для пересечения государственной границы. Он заявил, что работает на основании трудового договора в компании в Болгарии и ничего не знает о выявленных нарушениях. Пограничная полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Ещё один инцидент был зафиксирован на контрольно-пропускном пункте “Джуджулешты-Рени”. У 53-летнего гражданина Болгарии за рулём автомобиля Volkswagen Passat обнаружили недействительный техосмотр. Мужчина сообщил, что находился на территории Украины, когда заметил, что срок техосмотра истёк, что и заставило его приобрести подделку.

На имя гражданина составили акт по факту подделки официальных документов. Нарушителю грозит штраф в размере до 650 условных единиц.