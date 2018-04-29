На границе Молдовы снова ажиотаж: граждане отправились за рубеж на майские праздники

За последние 24 часа был зарегистрирован интенсивный трафик на нескольких пограничных пунктах Молдовы, особенно в направлении выезда из страны.

Это связано с майскими миниканикулами, когда многие молдаване предпочитают проводить четыре свободных дня за границей. В связи с этим Пограничная полиция сосредоточила свои усилия на упорядочении движения и обеспечении оперативного и профессионального контроля на всех КПП.

Таким образом, поток лиц составил 65 375 пересечений границы, из которых на выезд из Молдовы – 35 034. Из общего числа пересечений 38 342 – граждане Молдовы, 21 952 из них выехали из страны.

Самыми популярными пунктами пересечения границы были:

– Леушень – 12 290 пересечений,

– Международный аэропорт Кишинева – 8209 пересечений,

– Отачь – 7 729 пересечений,

– Джурджулешть-Галац – 4 650 пересечений,

– Скулень – 4 529 пересечений,

– Крива – 3 584 пересечений,

– Паланка – 3 573 пересечений,

– Тудора – 3 327 пересечений,

– Кагул – 2 858 пересечений.

Пограничная полиция рекомендует участникам межграничного движения использовать все существующие пунктов пересечения, чтобы избежать перегрузки некоторых из них.