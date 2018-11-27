На границе Молдовы и Украины открывается еще один КПП

Начиная с сегодняшнего дня, 27 ноября, открывается таможенный пункт “Унгурь” на молдо-украинской границе.

Теперь автотранспортные средства, а также товарные фуры с максимальной массой до 3,5 тонн смогут пересекать границу в направлении Украины и от нее через данный КПП. Ожидается, что открытие этого пункта поможет разгрузить КПП “Отачь”, расположенный в 8 километрах от “Унгурь”.

В настоящее время движение через КПП “Отачь” затруднено в связи с проведением работ на таможенном пункте “Могилев – Подольск”. Они начались 2 ноября и запланированы на 2 месяца.