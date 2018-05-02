На границе Молдовы и Румынии осложнён проезд грузового транспорта

Как сообщает Таможенная служба нашей страны, речь о таможенном пункте Скулень, на стороне Румынии.

Так, у таможенной службы соседней страны произошла поломка информационной системы, в связи с чем румынские таможенники проводят проверку транспорта вручную. Это сильно замедляет процесс прохождения таможенного контроля и тем самым создает заторы.

При этом, согласно информации румынской службы Trafic Online, по этой причине движение осложнено на грузовых полосах не только на КПП “Скулень”, но и на КПП “Стынка”: на первой среднее время ожидания составляет 50 минут, на второй – 30 минут. На остальных пунктах пересечения молдо-румынской границы заторов нет, однако информационная система также не работает.

Водителей грузового транспорта, намеревающихся пересечь границу, призывают воспользоваться менее загруженными таможенными пунктами.