На границе Молдовы и Румынии осложнён проезд грузового транспорта

На границе Молдовы и Румынии осложнён проезд грузового транспорта

Как сообщает Таможенная служба нашей страны, речь о таможенном пункте Скулень, на стороне Румынии.

Так, у таможенной службы соседней страны произошла поломка информационной системы, в связи с чем румынские таможенники проводят проверку транспорта вручную. Это сильно замедляет процесс прохождения таможенного контроля и тем самым создает заторы.

При этом, согласно информации румынской службы Trafic Online, по этой причине движение осложнено на грузовых полосах не только на КПП “Скулень”, но и на КПП “Стынка”: на первой среднее время ожидания составляет 50 минут, на второй – 30 минут. На остальных пунктах пересечения молдо-румынской границы заторов нет, однако информационная система также не работает.

Водителей грузового транспорта, намеревающихся пересечь границу, призывают воспользоваться менее загруженными таможенными пунктами.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md