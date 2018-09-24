На границе Молдовы и Румынии конфисковано 13 000 пачек контрабандных сигарет (ФОТО)

На границе Молдовы и Румынии конфисковано 13 000 пачек контрабандных сигарет (ФОТО)

Сотрудники Пограничной полиции Ясс обнаружили 13 000 пачек контрабандных сигарет, которые предназначались для продажи на черном рынке.

В конце прошлой недели на границе остановили зарегистрированный в Румынии Mercedes, о котором была информация, что он используется для контрабандной перевозки сигарет. В ходе обысков информация подтвердилась.

Вся незаконная партия сигарет была расфасована в 26 пакетов. В соответствии с законом, были задержаны и автомобиль, и партия сигарет, стоимость которой оценивается более чем в 121 050 леев.

Пограничная полиция продолжает расследование.

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