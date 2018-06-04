На границе было обнаружено и изъято около 30 тысяч сигарет (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники Таможенной службы предотвратили 3 попытки незаконного ввоза сигарет различных марок. В общей сложности было изъято 29 620 сигарет.

Как сообщает пресс-служба ведомства, первый случай был зарегистрирован на КПП Костешть, когда с подачи служебной собаки таможенники провели дополнительный контроль грузовика. В ходе проверки были обнаружено и изъято 15 800 незадекларированных сигарет, которые водитель спрятал в системе крепления прицепа, а также в кабине большегруза.

Вторая попытка контрабанды сигарет была предотвращена на КПП Джурджулешть: водитель, направлявшийся в Румынию, спрятал 3 800 сигарет в потолке и багажнике автомобиля. На этом же пропускном пункте была зарегистрирована и третья попытка контрабанды табачных изделий: молдаванин, которого наняла специализированная фирма, спрятал в перевозимых им семечках около 10 000 сигарет.

Во всех трёх случаях незаконный товар был изъят, а в отношении нарушителей составлены протоколы, которые предполагают наложение штрафов в размере до 4 500 леев.