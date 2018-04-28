На границе арестован контрабандист, пытавшийся сбежать от правоохранителей (ФОТО, ВИДЕО)

Мужчина был замечен в пограничной зоне во время попытки нелегальной транспортировки крупной партии сигарет.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, инцидент произошёл вчера вечером в зоне КПП Костешть. Основываясь на оперативной информации, правоохранители провели проверку пограничной зоны и обнаружили мужчину, пытавшегося незаконно перенести на территорию чужой страны 3 коробки, обёрнутые в чёрную фольгу. Увидев пограничников, мужчина оставил свой товар и пустился в бега, но попытка его была тщетной. В результате погони стражи границы задержали злоумышленника, и надели на него наручники.

В ходе расследования оказалось, что задержанный 31-летний житель села Петрушень Рышканского района, уже не раз был наказан за аналогичные преступления. На этот раз он пытался незаконно перевезти на территорию Румынии 1,5 тысяч сигарет марки Ritm.

Партия контрабандных сигарет была изъята. Злоумышленник будет наказан в соответствии с Кодексом о правонарушениях.