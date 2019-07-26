На годовщину освобождения Кишинева на ПВНС выступит Елена Ваенга (ВИДЕО)

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Администрация президента готовит серьезный план мероприятий, приуроченных к 24 августа – 75-й годовщине освобождения Кишинева в ходе знаменитой Ясско-Кишиневской операции. Подробности глава государства раскрыл в рамках интервью.

– Под эгидой президента с утра пройдут мероприятия в Шерпенах, днем состоится открытие многих памятников. Кстати, по нашей инициативе ремонтируется памятник освободителям перед Академией наук. Думаю, в течение нескольких недель он будет закончен, и 24 августа мы его откроем. Последние два десятка лет его никто не реставрировал. Поэтому мы решили, что к празднику, к 75-летию освобождения Кишинева, нужно его отремонтировать, – сказал он.

А вечером на площади Великого национального собрания пройдет грандиозный концерт, на который приглашен специальный гость.

– Мы пригласили Елену Ваенгу, которая впервые будет петь на центральной площади Кишинева именно патриотические песни. И, конечно, будет салют, – отметил глава государства.

Игорь Додон также рассказал, что на мероприятия по случаю памятной даты приглашены зарубежные партнеры нашей страны. В частности, направлено официальное приглашение Председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентине Матвиенко.