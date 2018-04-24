На Franzeluța подозревают злой умысел в скандале с мышью в хлебе

Коммерческий директор компании Franzeluța Лилиан Запорожан категорически исключает возможность попадания посторонних объектов, в частности мыши, в емкости при производстве хлеба.

Он заявил, что технически это абсолютно невозможно, так как весь процесс выпечки хлеба исключает контакт муки с человеком. Помимо этого, он отметил, что мука проходит через минимум 7 сит с миллиметровыми отверстиями, что делает абсолютно невозможным попадание в хлеб даже насекомого, пишет deschide.md.

– Даже при смешивании им неоткуда попасть. Оборудование исключает контакт с человеком, – подчеркнул Запорожан.

В связи с этим коммерческий директор Franzeluța заявил, что рассматривает две версии произошедшего: злой умысел сотрудника предприятия либо злой умысел автора снимков. Начато внутреннее расследование.

Напомним, пользователь соцсети опубликовал снимки, на которых запечатлел мышь в хлебе. Он заявил, что купил продукт в одном из столичных магазинов.