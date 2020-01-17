Специалисты проверили грузовики и микроавтобусы в Бельцах на фоне высокого уровня загрязнения воздуха

Специалисты проверили грузовики и микроавтобусы в Бельцах на фоне высокого уровня загрязнения воздуха

Инспекторы Национального агентства автотранспорта совместно с инспекторами по охране окружающей среды в муниципии Бельцы проверили рейд, направленный на проверку соблюдения транспортными средствами, которые занимаются пассажирскими и грузоперевозками, норм выброса загрязнителей и шума, производимого при их функционировании.

Таким образом, в четверг, 16 января, меньше чем за два часа был проверен 21 автомобиль. В результате этого 7 водителей получили штрафы за эксплуатация наземных транспортных средств, превышающих допустимые нормативы выброса загрязнителей и шума, передаёт deschide.md.

В связи с этим глава Национального агентства автотранспорта Игорь Гужа посоветовал транспортным операторам, а также лицам, ответственным за допуск транспортных средств к эксплуатации, проверять техническое состояние автомобилей с целью предотвращения загрязнения и поддержания качества атмосферного воздуха в соответствии с установленными санитарными нормами.

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