На ферме в Комрате из-за непогоды погибло почти 19 000 цыплят (ФОТО)

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В результате шквалистого ветра и ливневого дождя, прошедших на территории Гагаузии 3 июля, на одной из ферм в Комрате погибло около 19 тысяч цыплят.

Как пишет gagauzinfo.md, сильный ветер снёс крышу птичьего комплекса. В результате произошла массовая гибель цыплят.

По словам начальника фермы, погибло 18 тысяч 628 цыплят разного возраста. Ущерб составил около 100 тысяч леев, если рассчитывать по себестоимости.

Напомним, 3 июля в результате шквалистого ветра с сильным ливнем в Комрате также было повалено около двух десятков деревьев, повреждены линии электропередач, размыты участки дорог.