На Фалештской трассе из-за густого тумана столкнулись 6 машин

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Сразу 6 автомобилей въехали один в другой после того, как первая резко остановилась перед светофором. Авария случилась вчера на трассе в сторону Фалешт.

Как сообщила пресс-секретарь Фалештского инспектората полиции Жанна Молчанова, на время дорожных работ на одном из участков трассы установили светофоры, обеспечивающие реверсивное движение. Из-за плохой видимости водитель первого авто поздно заметил красный сигнал светофора и резко остановился. Не успев среагировать на этот манёвр, сзади в него въехал один автомобиль, а за ним по цепочке ещё четыре машины. Всего в ДТП были вовлечены 6 авто, передаёт esp.md.

Никто из водителей и пассажиров не пострадал. Авто получили незначительные повреждения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.