На двух улицах Кишинева будет организовано одностороннее движение

Изменения вступят в силу 7 мая.

Распоряжение об изменении правил движения подписал вице-примар столицы Нистор Грозаву. Речь об улицах Архангел Михаил и Александр Ботезату, пишет realitatea.md.

Соответствующие указатели будут установлены сотрудниками Exdrupo, в соответствии со схемой, скоординированной со столичными властями и Нацинспекторатом патрулирования.

Также сегодня стало известно о том, что до середины июня улица Ион Лука Караджале в секторе Буюканы будет частично перекрыта в связи с заменой канализационных труб.