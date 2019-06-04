На Дунае пароход под молдавским флагом столкнулся с немецким кораблём (ВИДЕО)

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На Дунае произошло столкновение круизных пароходов под флагами Молдовы и Германии. Виновником столкновения было судно с молдавским флагом под управлением украинского капитана.

Столкновение произошло при прохождении Железных ворот на Дунае. Круизный четырехпалубный лайнер Crucestar под флагом Молдовы и управлением украинского капитана врезался в круизный лайнер A Rosa Mia под флагом Германии. Оба лайнера получили незначительные повреждения: на A Rosa Mia разбито 4 каюты, на Crucestar — нос корабля и посуда. Сообщений о жертвах нет. При дальнейшем маневрировании Crucestar врезался носом в бетонное ограждение на берегу.

У украинского капитана, управлявшего лайнером Crucestar, 30-летний опыт судовождения, предполагается, что причиной происшествия могло быть недостаточное знакомство с управлением именно этого судна. Возможно, он ошибся при переключении управления, передаёт esp.md.

После инцидента капитана сняли в порту Кладово, а судно пошло в город Джурджу со вторым и третьим капитанами.