На досрочные выборы генпримара Кишинева вышли более трети жителей столицы

В досрочных выборах генерального примара Кишинева приняли участие 35,53% жителей столицы.

Об этом на брифинге после закрытия избирательных участков заявили в окружном избирательном совете столицы. Уточняется, что выборы прошли без каких-либо инцидентов.

В секторе Ботаника проголосовали 36,57% избирателей, на Буюканах – 35,74%, в Центре – 37,67%, на Чеканах – 35,08%, на Рышкановке – 37,78%, в пригородах – 30,94%. Самая высокая явка в пригородах зафиксирована в Тогатино – там к урнам вышли 38,35% избирателей, а самая низкая – в Сынжере: 24,37%.

Что касается возрастов избирателей, наиболее активными были люди среднего и пожилого возраста.