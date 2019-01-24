На дорогах – стекло: две трассы закрыли для большегрузов, водителей призывают отказаться от поездок

На дорогах – стекло: две трассы закрыли для большегрузов, водителей призывают отказаться от поездок

Национальный инспекторат патрулирования сообщает, что к этому часу на трассе Анений Ной – Паланка, а также Кантемир – Комрат движение большегрузного транспорта было остановлено в обоих направлениях в связи с тем, что проезжая часть покрыта льдом. 

В настоящее время трассы обрабатывают противоскользящим реагентом. Экипажи патрульных сопровождают спецмашины.

Водителей призывают соблюдать указания патрульных. Кроме того, автовладельцам рекомендуют воздержаться от поездок на большие расстояния.

 

 

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