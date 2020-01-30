На дорогах севера и центра страны образовалась гололедица

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На некоторых участках дорог на севере и в центре страны движение транспорта затруднено из-за гололедицы. Водителей призывают к осторожности и рекомендуют не выезжать без зимнего оснащения автомобиля.

Согласно данным Государственной администрации дорог, прошлой ночью в стране температура воздуха опустилась до -4˚С, что привело к образованию гололедицы на дорогах. Для борьбы с этим явлением ночью на дорогах работали 78 единиц спецтехники и 120 рабочих, которые использовали 801 тонну противоскользящего материала. Также сообщается, что все опасные участки дорог постоянно контролируются дорожными службами, передаёт moldpres.md.

В данном контексте руководство Национального инспектората патрулирования напоминает участникам дорожного движения о необходимости соблюдения ПДД, особенно тех, что касаются оснащения автомобилей и их вождения в зимнее время.

На ближайшие дни синоптики прогнозируют теплую погоду днем и ночью заморозки до -5˚С. Местами ожидаются осадки в виде снега.